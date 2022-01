Olimpiadi Pechino 2022 | Mario Draghi | “L’Italia saprà farsi valere”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In estate la spedizione azzurra verso Tokyo ha esaltato l’intero Bel Paese in un momento tutt’altro che felice per il nostro popolo. Sono passati pochi mesi, ma è già tempo di nuove: nel week-end scattano quelle invernali in quel di, in Cina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in mattinata il presidente del Consiglio,, ha avuto un contatto telefonico con il presidente del Coni, Giovanni Malagò dando un in bocca al lupo alla spedizione tricolore: “Rivolgo alle atlete e agli atleti azzurri i più sinceri auguri per un’Olimpiade di successo a nome del governo e mio personale”. E prosegue, sperando in grande: “Sono certo che anche a, come a Tokyo,. Vi aspetto al ...