Olimpiadi, l'ex azzurro Rocca: 'Mai tante stelle, saranno i Giochi del nostro sci' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quattro giorni alle Olimpiadi invernali di Pechino , venerdì la cerimonia d'apertura. Italia mai così forte e così pronta in tutte le discipline. Giorgio Rocca, lo slalomista azzurro più forte di ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quattro giorni alleinvernali di Pechino , venerdì la cerimonia d'apertura. Italia mai così forte e così pronta in tutte le discipline. Giorgio, lo slalomistapiù forte di ...

Advertising

leggoit : Olimpiadi, l'ex azzurro Rocca: «Mai tante stelle, saranno i Giochi del nostro sci» - tuttobiciweb_it : Il ct azzurro della #pista, che da quest'anno lavora con donne e uomini, delinea la strada verso le #Olimpiadi, ci… - sportli26181512 : Addio a Claudio Guazzaroni, il gigante buono del karate azzurro: Il 30 gennaio Claudio Guazzaroni, storico allenato… - billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica il debutto del pesista Zane Weir ???? 20,78 a Paarl, in Sudafrica, per l'azzurro che è stato quinto in finale… - atleticaitalia : #atletica il debutto del pesista Zane Weir ???? 20,78 a Paarl, in Sudafrica, per l'azzurro che è stato quinto in fi… -