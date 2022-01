Olimpiadi, e-sports a Parigi 2024? Parla Daniele Di Lorenzo, una rivoluzione a cinque cerchi (Di lunedì 31 gennaio 2022) E-sports, cosa arriverà in futuro? Parla Daniele DI Lorenzo Gli E-sports, ovvero gli sport virtuali, stanno per arrivare alle Olimpiadi. Probabilmente a Parigi 2024 ci sarà una dimostrazione e poi potrebbero entrare ufficialmente nel medagliere a Las Vegas 2028. Solo pochi giorni fa a Roma la sigla del protocollo di intesa con il Comitato promotore relativo agli sport virtuali. In un'intervista al Corriere dello sport Parla Daniele Di Lorenzo del Comitato Promotore Esports Italia. “In questi giorni stiamo completando la strutturazione interna del Comitato che, come detto, funzionerà come una vera e propria federazione. A partire da febbraio cominceremo le attività vere e proprie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) E-, cosa arriverà in futuro?DIGli E-, ovvero gli sport virtuali, stanno per arrivare alle. Probabilmente aci sarà una dimostrazione e poi potrebbero entrare ufficialmente nel medagliere a Las Vegas 2028. Solo pochi giorni fa a Roma la sigla del protocollo di intesa con il Comitato promotore relativo agli sport virtuali. In un'intervista al Corriere dello sportDidel Comitato Promotore EItalia. “In questi giorni stiamo completando la strutturazione interna del Comitato che, come detto, funzionerà come una vera e propria federazione. A partire da febbraio cominceremo le attività vere e proprie ...

