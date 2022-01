Olimpiadi Cortina, la Commissione per la protezione delle Alpi: “I Giochi sono dannosi per il territorio. Basta eventi sportivi qui” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le Olimpiadi invernali sono troppo invasive e poco rispettose dell’ambiente per essere compatibili con la bellezza delle Alpi. La Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi (Cipra) ha preso posizione con un documento molto articolato contro Milano-Cortina 2026 a quattro anni dalla disputa delle gare. “Abbiamo da anni una posizione chiara sui grandi eventi sportivi nell’arco Alpino: questa regione non è adatta ad ospitare i Giochi come sono oggi concepiti, perché è un’area altamente sensibile. Condividiamo le preoccupazioni espresse dalle associazioni e dai comitati locali nel denunciare la possibile devastazione di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Leinvernalitroppo invasive e poco rispettose dell’ambiente per essere compatibili con la bellezza. LaInternazionale per la(Cipra) ha preso posizione con un documento molto articolato contro Milano-2026 a quattro anni dalla disputagare. “Abbiamo da anni una posizione chiara sui grandinell’arcono: questa regione non è adatta ad ospitare icomeoggi concepiti, perché è un’area altamente sensibile. Condividiamo le preoccupazioni espresse dalle associazioni e dai comitati locali nel denunciare la possibile devastazione di un ...

