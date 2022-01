Nuove regole Covid: iniziato il Cdm decisivo. Cosa cambia e da quando (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dovrebbe essere il Cdm della "ripartenza" quello iniziato oggi intorno alle 16 a Palazzo Chigi. È il primo dopo il voto per il Quirinale: sul tavolo le Nuove regole Covid che andranno a sostituire ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dovrebbe essere il Cdm della "ripartenza" quellooggi intorno alle 16 a Palazzo Chigi. È il primo dopo il voto per il Quirinale: sul tavolo leche andranno a sostituire ...

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - statodelsud : Stretta sui bonus edilizi, le nuove regole anti-frode - Pino__Merola : Stretta sui bonus edilizi, le nuove regole anti-frode -