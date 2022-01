Nuova udienza domani a Mansura per Zaki. Legale, 'decisiva' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sarà decisiva, con una sentenza o almeno la fissazione di una data per pronunciarla, l'udienza di domani mattina del processo a Patrick Zaki a Mansura, in Egitto. Lo ha confermato in questi termini la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sarà, con una sentenza o almeno la fissazione di una data per pronunciarla, l'dimattina del processo a Patrick, in Egitto. Lo ha confermato in questi termini la ...

Advertising

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - 24emilia : Nuova udienza per Zaki, il legale: è decisiva | 24Emilia - iconanews : Nuova udienza domani a Mansura per Zaki. Legale, 'decisiva' - iaorananui : RT @chegiornoRadio1: #PatrickZaki, #1febbraio nuova udienza, Azzurra Meringolo, Rita Monticelli @vipsianam @Unibo @comunebologna, Gianluca… - feltrinellied : RT @chegiornoRadio1: #PatrickZaki, #1febbraio nuova udienza, Azzurra Meringolo, Rita Monticelli @vipsianam @Unibo @comunebologna, Gianluca… -