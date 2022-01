Nota stonata (Di lunedì 31 gennaio 2022) 12 gennaio 2019, NXT TakeOver Blackpool. Pete Dunne ha appena mantenuto l’NXT UK Championship sconfiggendo Joe Coffey. Dunne stringe questa cintura dal 20 maggio 2017, più di un anno e mezzo di regno; il Bruiserweight ha sconfitto tutto e tutti, si è imposto su chiunque, appare impossibile pensare a qualcuno con lo status necessario a detronizzarlo. Poi nell’arena risuona una musica, “Sinfonia n° 9 in mi minore”, Antonìn Dvo?ák, sul titantron non vi è che uno sfondo bianco, ma il pubblico nell’arena comprende benissimo di chi si tratta e appena compare esplode in un boato. Una figura imponente, massiccia, si staglia al centro dello stage, le mani dietro la schiena, lo sguardo fisso al campione, alle sue spalle compare una scritta: WALTER. Mentre si dirige verso il ring, dietro al cappotto nero che porta indosso si legge la scritta “ring general”; quando la musica cessa, il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022) 12 gennaio 2019, NXT TakeOver Blackpool. Pete Dunne ha appena mantenuto l’NXT UK Championship sconfiggendo Joe Coffey. Dunne stringe questa cintura dal 20 maggio 2017, più di un anno e mezzo di regno; il Bruiserweight ha sconfitto tutto e tutti, si è imposto su chiunque, appare impossibile pensare a qualcuno con lo status necessario a detronizzarlo. Poi nell’arena risuona una musica, “Sinfonia n° 9 in mi minore”, Antonìn Dvo?ák, sul titantron non vi è che uno sfondo bianco, ma il pubblico nell’arena comprende benissimo di chi si tratta e appena compare esplode in un boato. Una figura imponente, massiccia, si staglia al centro dello stage, le mani dietro la schiena, lo sguardo fisso al campione, alle sue spalle compare una scritta: WALTER. Mentre si dirige verso il ring, dietro al cappotto nero che porta indosso si legge la scritta “ring general”; quando la musica cessa, il ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Nota stonata - - AntGuerrieri : @mauroberruto @paolobertolucci Indubbiamente. Forse però dire platealmente “voglio essere il più grande fra i grand… - tonyeldoret : @PoliticaPerJedi @pdnetwork @EnricoLetta Conte sceglie il populismo di Salvini e Letta sostiene che il m5s è ancora… - marieta99044909 : RT @NicoTuscany1: L'unica nota stonata è che non avremo anche due nuovi presidenti di Camera e Senato , per questo dobbiamo aspettare le p… - NicoTuscany1 : L'unica nota stonata è che non avremo anche due nuovi presidenti di Camera e Senato , per questo dobbiamo aspettar… -