Non solo canzoni: il Rosario di Tv2000 in onda da Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Amadeus e don Fabrizio Gatta Anche Tv2000 darà spazio a Sanremo. Ma a modo suo. Nei giorni della 72esima edizione della kermesse canora, l'emittente della Cei accenderà le telecamere sulla Città dei Fiori, ma non (solo) per raccontare il lato più spettacolare e folkloristico della località ligure. Dopodomani – 2 febbraio – il canale 28 dtt trasmetterà in diretta da Sanremo il Santo Rosario. La preghiera sarà trasmessa alle 20.50 dal Santuario Madonna della Costa a Sanremo, presieduta da mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo. E non è certo un caso che uno degli appuntamenti più seguiti dell'emittente cattolica vada in onda dalla Città dei Fiori proprio in concomitanza della kermesse. Così, mentre all'Ariston andranno in scena le ...

