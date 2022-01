Non si ferma all’alt dei Carabinieri, arrestato dopo inseguimento (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 33 anni – del quale non è stato reso noto il nome – è stato arrestato dai Carabinieri a Gragnano (Napoli), dopo un inseguimento. L’ uomo era ala guida di un ‘ auto che ieri verso le 18 non si è fermata ad un posto di blocco dei militari in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano. I Carabinieri lo hanno inseguito fino a Pimonte, chiedendo rinforzi alla centrale operativa. Durante l’ inseguimento, il 33 enne ha speronato più volte la “Gazzella” dei militari. Poi, sulla Strada Statale per Agerola, ha abbandonato la propria auto al centro della carreggiata ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo una colluttazione, da una pattuglia giunta di rinforzo da Castellammare di Stabia. In ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 33 anni – del quale non è stato reso noto il nome – è statodaia Gragnano (Napoli),un. L’ uomo era ala guida di un ‘ auto che ieri verso le 18 non si èta ad un posto di blocco dei militari in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano. Ilo hanno inseguito fino a Pimonte, chiedendo rinforzi alla centrale operativa. Durante l’, il 33 enne ha speronato più volte la “Gazzella” dei militari. Poi, sulla Strada Statale per Agerola, ha abbandonato la propria auto al centro della carreggiata ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccatouna colluttazione, da una pattuglia giunta di rinforzo da Castellammare di Stabia. In ...

