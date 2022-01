Non mi lasciare: le anticipazioni della quarta e ultima puntata (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quando tutto sembra convergere verso la verità, un ultimo clamoroso colpo di scena, rimetterà tutto in discussione e travolge Elena e Daniele a un passo dal distruggere la rete di pedofili su cui indagano. Si annuncia ad alto tasso di emozioni l'ultima puntata di Non mi lasciare, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, il thriller che racconta la caccia a una pericolosa rete di criminali che adesca bambini in condizioni svantaggiate e li vende all’asta sul web. Ecco cos'accadrà nel gran finale, in onda lunedì 31 gennaio. Non mi lasciare, le anticipazioni dell'ultima puntata Elena Zonin (Vittoria Puccini) riesce a scampare alla morte ma dopo l'incidente in auto viene ricoverata in ospedale. Intanto, Daniele Vianello (Alessandro Roia) ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quando tutto sembra convergere verso la verità, un ultimo clamoroso colpo di scena, rimetterà tutto in discussione e travolge Elena e Daniele a un passo dal distruggere la rete di pedofili su cui indagano. Si annuncia ad alto tasso di emozioni l'di Non mi, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, il thriller che racconta la caccia a una pericolosa rete di criminali che adesca bambini in condizioni svantaggiate e li vende all’asta sul web. Ecco cos'accadrà nel gran finale, in onda lunedì 31 gennaio. Non mi, ledell'Elena Zonin (Vittoria Puccini) riesce a scampare alla morte ma dopo l'incidente in auto viene ricoverata in ospedale. Intanto, Daniele Vianello (Alessandro Roia) ...

