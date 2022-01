Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi e repliche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con ‘Non mi lasciare‘, la fiction di successo di Rai 1 che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Una serie tv, che vede tra le protagoniste Vittoria Puccini, incentrata sul dark web, sulla pedofila e sulla ‘vendita’ online di minorenni. Cosa succederà e come si concluderà? Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi Elena e Daniele riusciranno, finalmente, a portare alla luce la verità e gli abusi perpetrati all’interno dell’orfanotrofio. Ma i colpi di scena non mancheranno. Nella penultima puntata, infatti, Elena ha avuto un brutto incidente e dovrà essere ricoverata in ospedale, quindi tutto sarà nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con ‘Non mi‘, la fiction di successo di Rai 1 che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Una serie tv, che vede tra le protagoniste Vittoria Puccini, incentrata sul dark web, sulla pedofila e sulla ‘vendita’ online di minorenni. Cosa succederà e come si concluderà? Non mi31Elena e Daniele riusciranno, finalmente, a portare alla luce la verità e gli abusi perpetrati all’interno dell’orfanotrofio. Ma i colpi di scena non mancheranno. Nella pen, infatti, Elena ha avuto un brutto incidente e dovrà essere ricoverata in ospedale, quindi tutto sarà nelle ...

