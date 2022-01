Non mi lasciare: anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai1 e RaiPlay (Di lunedì 31 gennaio 2022) stasera su Rai1 alle 21:25 torna Non mi lasciare, la fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja: ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata. Non mi lasciare, la fiction diretta da Ciro Visco e interpretata da Vittoria Puccini, che torna stasera su Rai1 alle 21:25, è giunta al suo ultimo appuntamento, composto dagli episodi 7 e 8. Le anticipazioni dell'ultima puntata rassicurano sulle condizioni di Elena che, miracolosamente sopravvissuta all'incidente, è in ospedale. Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022)sualle 21:25 torna Non mi, la fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja: ecco lea quarta e. Non mi, la fiction diretta da Ciro Visco e interpretata da Vittoria Puccini, che tornasualle 21:25, è giunta al suo ultimo appuntamento, composto dagli episodi 7 e 8. Lerassicurano sulle condizioni di Elena che, miracolosamente sopravvissuta all'incidente, è in ospedale. Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini ...

Advertising

disinformatico : Questo è Il Mattino (giornale svizzero). Una storia in quattro immagini. Non è bello copiare pari pari da Wikipedi… - MarcelloChirico : Visto che #DeJong adesso è in tendenza (strano ??) vi aggiungo che il giocatore vuole lasciare il @FCBarcelona_es .… - AndreaVenanzoni : Di tutti i retroscena circolati ieri il più curioso è quello che vedrebbe Draghi operare una moral suasion sulle fo… - elizaxonly : @stormxhound amo ti capisco benissimo, non ero pronta nemmeno io a lasciare questo mondo ?? tutto sommato il libro è… - novax6969 : @lovetttle @LaBombetta76 E ora pensate che? Non ci lasciare sulle spine. Ti prego! -