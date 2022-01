Non Mi Lasciare 2 ci sarà? Vittoria Puccini rischia il posto dopo il finale di stagione in onda oggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non Mi Lasciare 2 ci sarà oppure no? Vittoria Puccini questa sera tornerà ad occupare il prime time di Rai1 nei panni della protagonista di Non Mi Lasciare rischiando davvero di non tornare per nuovi episodi, ci sarà un rinnovo oppure no? Al momento tutto tace e nessuno ha ancora fatto sapere se la serie tornerà magari con una nuova indagine o portando avanti questa, ma un indizio importante potrebbe arrivare questa sera quando la prima stagione si concluderà, il caso si chiuderà oppure no? Le anticipazioni del finale di stagione in onda oggi, 31 gennaio, rivelano che, mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non Mi2 cioppure no?questa sera tornerà ad occupare il prime time di Rai1 nei panni della protagonista di Non Mindo davvero di non tornare per nuovi episodi, ciun rinnovo oppure no? Al momento tutto tace e nessuno ha ancora fatto sapere se la serie tornerà magari con una nuova indagine o portando avanti questa, ma un indizio importante potrebbe arrivare questa sera quando la primasi concluderà, il caso si chiuderà oppure no? Le anticipazioni deldiin, 31 gennaio, rivelano che, mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si ...

