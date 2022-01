Noemi Letizia: 'Su me e Berlusconi tante falsità, ho pensato al suicidio' (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Hanno detto tante falsità su di me. Mi davano della prostituta per strada, mi sono chiusa in casa, ho avuto l'anoressia e ho pensato di uccidermi'. A parlare è , che a Report in onda questa sera su ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Hanno dettosu di me. Mi davano della prostituta per strada, mi sono chiusa in casa, ho avuto l'anoressia e hodi uccidermi'. A parlare è , che a Report in onda questa sera su ...

