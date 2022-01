Noemi Letizia | dette tante falsità | Ho pensato di togliermi la vita

Advertising

fattoquotidiano : NOEMI LETIZIA A REPORT “Frequentavo B. già da minorenne, pensai al suicidio” - reportrai3 : Noemi Letizia racconta a Report di quando l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi andò alla sua festa d… - reportrai3 : Ma Silvio Berlusconi si faceva chiamare davvero “Papi”? Cosa succedeva alle sue feste? Report in esclusiva ha racco… - domusbyMotor : RT @anubi_matt: Noemi Letizia, l'intervista a 'Report': 'Berlusconi chiamava mio padre per dirmi cosa dire' Il 'Patriota' proposto da #M… - francTICH : RT @LucillaMasini: Noemi Letizia: 'Frequentavo #Berlusconi da minorenne. Dopo la festa dei miei 18 anni volevo suicidarmi', Anche voi avete… -

Ultime Notizie dalla rete : Noemi Letizia

Cosìtorna a parlare, in un'intervista a Report in onda stasera su Rai3 , del caso che l'ha vista protagonista nell'aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18 anni e al compleanno, a ...... sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l'altra strada, come tanta gente fa, no? (...) Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte' - spiega, ...Nel 2009 la presenza dell’allora premier Silvio Berlusconi al suo 18esimo compleanno scatenò una vera e propria bufera ...«Hanno detto tante falsità su di me. Mi davano della prostituta per strada, mi sono chiusa in casa, ho avuto l'anoressia e ho pensato di uccidermi». A parlare è ...