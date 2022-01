No! Al Senato non è stato depositato un atto che proroga l’emergenza fino a dicembre 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga emergenza dicembre 2022» titola il sito Lapekoranera il 20 gennaio 2022. Alla base della falsa notizia lanciata dal sito ci sarebbe un «Disegno di legge 2448-quinquies» presentato al Senato della Repubblica che dice tutt’altro e non di certo la proroga dello stato di emergenza Covid-19. L’articolo, in realtà, è un copia incolla di quello pubblicato da Affaritaliani. Per chi ha fretta Il disegno di legge non fa riferimento alla data di fine emergenza Covid-19. Il disegno di legge pone come nuovo limite il periodo della raccolta dati dell’applicazione nota come Immuni. Il disegno di legge citato non modifica il decreto-legge, convertito in legge, relativo alla data di fine ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Governo choc: depositaalprevistaemergenza» titola il sito Lapekoranera il 20 gennaio. Alla base della falsa notizia lanciata dal sito ci sarebbe un «Disegno di legge 2448-quinquies» presentato aldella Repubblica che dice tutt’altro e non di certo ladellodi emergenza Covid-19. L’articolo, in realtà, è un copia incolla di quello pubblicato da Affaritaliani. Per chi ha fretta Il disegno di legge non fa riferimento alla data di fine emergenza Covid-19. Il disegno di legge pone come nuovo limite il periodo della raccolta dati dell’applicazione nota come Immuni. Il disegno di legge citato non modifica il decreto-legge, convertito in legge, relativo alla data di fine ...

Advertising

gennaromigliore : Ci dicono che siamo di destra e siamo i primi a dire No a Berlusconi, ci dicono che vogliamo la presidenza del Sena… - Rogpiton : @worldernest La Lega invece ha votato la TAV (col PD), il ritorno dei vitalizi in senato, il no al taglio dei parla… - MirkoJBrizzi : @ManfrediPotenti @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @LegaCamera @AngeloCiocca @LegaSalvini @Lega_Senato @MolinariRik… - paolabinetti : Cari amici, vi segnalo la mia intervista per - liberodipensar2 : RT @marsigatto: @liberodipensar2 @michele_geraci Pareggio di bilancio in Costituzione, per dire: 27 novembre 2012 - Il disegno di legge è p… -