New York, giovane italo-americano (la mamma siciliana) ucciso a coltellate (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovo episodio di violenza a New York. Un italoamericano di 22 anni, Anthony D'Onofrio , è stato ucciso a coltellate la notte tra il 29 e il 30 gennaio fuori da un ristorante. Lo riportano i media Usa....

