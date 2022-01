Negli uffici del Tribunale di Milano sono stati messi 100 dosimetri per il gas radon (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI Cento dosimetri per misurare la presenza di gas radon sono stati installati nei locali sotterranei dopo che dopo che nei giorni scorsi l'AGI aveva raccolto la denuncia dei lavoratori su una possibile correlazione tra elevate concentrazioni della sostanza cancerogena e cinque casi di tumore su dieci dipendenti degli uffici ‘Archivio generale' e ‘Corpi di reato'. Accertamenti disposti dalla Procura Generale A disporre gli accertamenti è stata la Procura Generale che ha affidato a una società il compito di effettuare questi rilievi per un anno non solo Negli uffici dove si sono registrati i casi oncologici ma anche, tra gli altri, anche nell'archivio di piazza Umanitaria, una delle sedi ‘distaccate' del palazzo di giustizia. I lavoratori avevano ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI Centoper misurare la presenza di gasinstallati nei locali sotterranei dopo che dopo che nei giorni scorsi l'AGI aveva raccolto la denuncia dei lavoratori su una possibile correlazione tra elevate concentrazioni della sostanza cancerogena e cinque casi di tumore su dieci dipendenti degli‘Archivio generale' e ‘Corpi di reato'. Accertamenti disposti dalla Procura Generale A disporre gli accertamenti è stata la Procura Generale che ha affidato a una società il compito di effettuare questi rilievi per un anno non solodove siregistrati i casi oncologici ma anche, tra gli altri, anche nell'archivio di piazza Umanitaria, una delle sedi ‘distaccate' del palazzo di giustizia. I lavoratori avevano ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #31gennaio. #Draghi riparte da bollette e pensioni. #Bonus, Imu… - fffitalia : +++ SVOLTA GREEN DEI PARTITI +++ 'Abbiamo rieletto #Mattarella al #Quirinale2022 per non dover buttare tutti i ri… - pietroraffa : È in corso un incontro tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enrico Letta negli uffici del Movimento 5 stelle alla C… - ilcirotano : Negli uffici del Tribunale di Milano sono stati messi 100 dosimetri per il gas radon - - CittaMetroMi : ? Da domani si potrà accedere senza #GreenPass: ?? nei supermercati e alimentari; ?? in farmacie e parafarmacie; ?? n… -