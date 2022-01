Nasce il fondo per la Repubblica Digitale | di che si tratta?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) 350 milioni di euro in tre anni messi in campo dalle fondazioni di origine bancarie con l’obiettivo di far crescere le competenze digitali degli italiani, sostenendo progetti rivolti alla formazione e all’inclusione, proposti da soggetti pubblici, da privati senza scopo di lucro e dal Terzo Settore, da soli o in partnership:ilper laper la, di che si? E’ quanto prevede un protocollo d’intesa firmato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione, Vittorio Colao, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il presidente di Acri, Francesco Profumo. Numeri alla mano, in fatto, In base al più recente ...