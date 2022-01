Napoli su Raspadori per il dopo-Insigne: il Sassuolo fissa il prezzo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lorenzo Insigne al Toronto è stato uno dei colpi che ha creato più scalpore nel mondo del calcio. Il capitano del Napoli lascerà l’Italia a fine stagione e volerà in Canada per giocare in MLS. Vista questa partenza, la dirigenza azzurra dovrà lavorare per regalare a mister Spalletti un nuovo attaccante. Giacomo Raspadori Uno dei giocatori nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo sta disputando una grande stagione con la maglia neroverde e ha aperto gli occhi di diverse big europee. Il Sassuolo, però, non ha voglia di fare sconti a nessuno e chiede tanto per liberare il suo talento. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club emiliano è di 35 milioni di euro. Il Napoli continua a monitorare, ma ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lorenzoal Toronto è stato uno dei colpi che ha creato più scalpore nel mondo del calcio. Il capitano dellascerà l’Italia a fine stagione e volerà in Canada per giocare in MLS. Vista questa partenza, la dirigenza azzurra dovrà lavorare per regalare a mister Spalletti un nuovo attaccante. GiacomoUno dei giocatori nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è Giacomo. L’attaccante delsta disputando una grande stagione con la maglia neroverde e ha aperto gli occhi di diverse big europee. Il, però, non ha voglia di fare sconti a nessuno e chiede tanto per liberare il suo talento. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club emiliano è di 35 milioni di euro. Ilcontinua a monitorare, ma ...

