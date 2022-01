Napoli, si pensa al dopo Insigne: c'è un ex Manchester United e due talenti del Sassuolo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dei club italiani che occupano le prime cinque posizioni in classifica, tre si sono mossi con decisione nel mercato invernale e due sono rimasti a guardare. Se Juventus, Inter e Atalanta hanno acquistato giocatori in grado di fare la differenza, Milan e Napoli hanno preferito lasciare tutto pressoché invariato. Tuanzebe è l'unico acquisto immediato del Napoli, che si limiterà a far rifiatare Koulibaly, Rrahamani e Maksimovic quando ce ne sarà bisogno. Il 1° luglio tre calciatori saluteranno sicuramente la città partenopea: Faouzi Gholam, Kévin Malcuit e Lorenzo Insigne. Ai primi due non verrà rinnovato il contratto, mentre il numero 24 è il grande colpo (in uscita) del mercato invernale del Napoli, che a inizio 2022 ha perfezionato la sua cessione ai canadesi del Toronto FC. Operazione accolta con disappunto ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dei club italiani che occupano le prime cinque posizioni in classifica, tre si sono mossi con decisione nel mercato invernale e due sono rimasti a guardare. Se Juventus, Inter e Atalanta hanno acquistato giocatori in grado di fare la differenza, Milan ehanno preferito lasciare tutto pressoché invariato. Tuanzebe è l'unico acquisto immediato del, che si limiterà a far rifiatare Koulibaly, Rrahamani e Maksimovic quando ce ne sarà bisogno. Il 1° luglio tre calciatori saluteranno sicuramente la città partenopea: Faouzi Gholam, Kévin Malcuit e Lorenzo. Ai primi due non verrà rinnovato il contratto, mentre il numero 24 è il grande colpo (in uscita) del mercato invernale del, che a inizio 2022 ha perfezionato la sua cessione ai canadesi del Toronto FC. Operazione accolta con disappunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pensa Napoli a lavoro per il post - Fabiàn: due nomi in pole tra Frattesi e Ilic Corriere dello Sport - Napoli a lavoro per il post - Fabiàn: due nomi in pole tra Frattesi e Ilic. Il Napoli si guada intorno e pensa al futuro, gli eventuali colpi per la sostituzione di Fabiàn : 'È probabile, e potrebbe diventare quasi certo, che al Napoli possa servire un centrocampista: Fabian ...

Il Napoli fa sul serio per Januzaj: contatti costanti Ed allora un in un vortice di rinnovamento il Napoli pensa ad Januzaj come rinforzo, senza versare nulla nelle casse della società che attualmente ne detiene il cartellino. Il giocatore a 26 anni ha ...

Il Napoli pensa al futuro: blindato il talento della Primavera Giuseppe Ambrosino TUTTO mercato WEB Napoli, suonano le sirene inglesi per due big: i dettagli Il Napoli avrebbe ricevuto in queste ore un offerta clamorosa da parte del Newcastle, per avere i cartellini di due dei diamanti della rosa di Spalletti ...

Adani: "Olivera può adattarsi facilmente. Mertens va trattenuto, farei fatica a digerire l'addio" Daniele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del calciomercato di gennaio, dando giudizi sulle varie squadre, a cominciare ...

