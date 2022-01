Napoli, iscrizioni scuola: sportello gratuito a supporto delle famiglie disagiate (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ attivo uno sportello gratuito a supporto delle famiglie disagiate. Associazioni in campo grazie al sostegno dell’Impresa Sociale Con i Bambini. Assistenza anche per l’attivazione di pec, spid e altri servizi online. Al via a Napoli lo sportello gratuito per sostenere le famiglie nelle iscrizione dei propri figli agli istituti scolastici. Nonostante il processo sia Leggi su 2anews (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ attivo uno. Associazioni in campo grazie al sostegno dell’Impresa Sociale Con i Bambini. Assistenza anche per l’attivazione di pec, spid e altri servizi online. Al via aloper sostenere lenelle iscrizione dei propri figli agli istituti scolastici. Nonostante il processo sia

