Napoli, Folorunsho risolve con il Pordenone: è destinato alla Reggina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Pordenone ha comunicato – in accordo con il Napoli – la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Michael Folorunsho. Folorunsho, neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Pordenone e realizzato 3 reti. Il calciatore sembra destinato a tornare, entro la giornata odierna, che sancisce la chiusura del mercato, alla Reggina, dove ha disputato lo scorso campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha comunicato – in accordo con il– la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Michael, neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia dele realizzato 3 reti. Il calciatore sembraa tornare, entro la giornata odierna, che sancisce la chiusura del mercato,, dove ha disputato lo scorso campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

