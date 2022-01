Nanotecnologie, 'nuovi formulati per preservare reperti Pompei' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - “Prosegue sempre con maggiori innovazioni la nostra ricerca nel campo delle Nanotecnologie, con nuovi formulati che ci hanno permesso di individuare nuove tecniche per una protezione e una valorizzazione di importanti reperti storici. Oggi siamo pronti per dare un futuro alla storia e preservare dal decadimento due tra i più noti Beni Culturali del nostro paese. Abbiamo già preso contatti difatti con i parchi archeologici di Selinunte e Pompei. Nelle prossime settimane dovremmo avere la possibilità di effettuare degli interventi nel Parco Archeologico di Pompei e auspichiamo, in seguito, grazie anche ai fondi del Pnrr, che si possa tutelare questa e altre eccellenze storiche italiane”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - “Prosegue sempre con maggiori innovazioni la nostra ricerca nel campo delle, conche ci hanno permesso di individuare nuove tecniche per una protezione e una valorizzazione di importantistorici. Oggi siamo pronti per dare un futuro alla storia edal decadimento due tra i più noti Beni Culturali del nostro paese. Abbiamo già preso contatti difatti con i parchi archeologici di Selinunte e. Nelle prossime settimane dovremmo avere la possibilità di effettuare degli interventi nel Parco Archeologico die auspichiamo, in seguito, grazie anche ai fondi del Pnrr, che si possa tutelare questa e altre eccellenze storiche italiane”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio ...

