Naike Rivelli, lo scatto fa impazzire: fan senza parole (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’artista Naike Rivelli ha deciso di far impazzire i social. Lo scatto mostrato, però, è anche una sorta di critica mirata. Ecco a chi si riferisce. Il mondo dello spettacolo ha dato spazio a tante individualità. Molti sono figli d’arte ma hanno dimostrato di essere dei veri professionisti dimostrando si poter imprimere la loro impronta in questo settore. Per questo motivo, oggi, sono davvero seguiti e amati. In questo contesto rientra magnificamente Naike Rivelli. Fonte GettyImagesCome molti sapranno, lei è la figlia di Ornella Muti e nel corso del tempo ha dimostrato di avere un carattere forte ed eccentrico. Queste sue caratteristiche hanno attirato tantissimo il pubblico. L’attrice, infatti, non viene seguita solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per i ... Leggi su chenews (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’artistaha deciso di fari social. Lomostrato, però, è anche una sorta di critica mirata. Ecco a chi si riferisce. Il mondo dello spettacolo ha dato spazio a tante individualità. Molti sono figli d’arte ma hanno dimostrato di essere dei veri professionisti dimostrando si poter imprimere la loro impronta in questo settore. Per questo motivo, oggi, sono davvero seguiti e amati. In questo contesto rientra magnificamente. Fonte GettyImagesCome molti sapranno, lei è la figlia di Ornella Muti e nel corso del tempo ha dimostrato di avere un carattere forte ed eccentrico. Queste sue caratteristiche hanno attirato tantissimo il pubblico. L’attrice, infatti, non viene seguita solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per i ...

