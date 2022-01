Nadal, gli psicologi impazziscono per analizzare la “mente della bestia” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Telegraph l’altro giorno ha vivisezionato i “tic” di Nadal tra un punto e l’altro. Sono una vecchia storia, un tormentone, che per i meno avvezzi alle cose tennistiche ha a che fare con una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo. Ma la psicologia di Nadal è protagonista, dopo l’incredibile rimonta a Medvedev nella finale degli Australian Open, quasi al pari delle sue doti fisiche e tecniche. Ci torna ancora una volta su El Mundo. Che tanto per cominciare ribadisce: “No, Nadal non soffre di alcun disturbo. Ha meccanizzato una routine che lo libera dai dubbi tra un punto e un altro, permettendogli di mantenere la concentrazione, cosa di cui ha dato ancora una volta una dimostrazione epica”. “Il tennista che non si avvale di uno psicologo, cosa insolita nel suo settore, mostra, invece, una maturità emotiva che non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Telegraph l’altro giorno ha vivisezionato i “tic” ditra un punto e l’altro. Sono una vecchia storia, un tormentone, che per i meno avvezzi alle cose tennistiche ha a che fare con una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo. Ma laa diè protagonista, dopo l’incredibile rimonta a Medvedev nella finale degli Australian Open, quasi al pari delle sue doti fisiche e tecniche. Ci torna ancora una volta su El Mundo. Che tanto per cominciare ribadisce: “No,non soffre di alcun disturbo. Ha meccanizzato una routine che lo libera dai dubbi tra un punto e un altro, permettendogli di mantenere la concentrazione, cosa di cui ha dato ancora una volta una dimostrazione epica”. “Il tennista che non si avvale di uno psicologo, cosa insolita nel suo settore, mostra, invece, una maturità emotiva che non ...

