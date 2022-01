MXGP | Clamoroso! Herlings infortunato in Spagna - News

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è ancora chiara quale sia l'entità del danno subito; quello che emerge dai racconti dei presenti sulla pista di Red Sand è che il Campione del Mondo dellasi stava allenando e aveva in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Clamoroso

Motosprint.it

KTM Factory Racing ha rilasciato questo comunicato tramite i suoi canali social: "Il campione del mondo dellaJeffrey Herlings si sottoporrà a un controllo medico per un infortunio al piede ...Se la ricorderà a lungo Jeffrey Herlings la ventinovesima partenza della2021, la prima manche del Gran Premio di Pietramurata. L'olandese, partito dalla pole position, non è scattato al meglio al cancello e si è ritrovato a centro gruppo alla prima curva. Herlings ...Pessime notizie in arrivo dalla Spagna: dopo aver dominato il round di apertura del campionato Spagnolo, Jeffrey Herlings ha subito un infortunio al piede mentre si allenava ...