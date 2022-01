Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di Gennao 2022

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) JG Juan Guillermo ft Septeto Santiaguero in vetta di gennaio per la classifica salsera, sul podio Papucho y Manana Club e El Niño y La Verdad “El Trauguito” è il brano selezionato per guidare la classifica di gennaiodedicata alla. Realizzato da JG Juan Guillermo feat Septeto Santiaguero fa parte dell’album “La Música En El Alma” dove sono accompagnati da diversi maestri della. Il brano va a celebrare la vita del padre di Juan Guillermo che propone una nuova versione di “Dame un traguito” del 1981. Nel videoclip registrato nel Salón del Son, sede del Septeto Santiaguero c’è la direzione audiovisiva di El Templo Producciones e la direzione artistica di Alexander Legró. Hanno preso parte alle riprese la Scuola di Danza Sandunga, la Compagnia Modello Bar Sant Pauli e la ...