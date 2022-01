Motomondiale: Bagnaia, 'il mio futuro lo immagino ancora in Ducati' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Partire avendo già la sicurezza di restare negli anni successivi dà un grande serenità. E soprattutto, cosa più importante, ci siamo scelti insieme. Se mi immagino un futuro in MotoGp lo immagino in Ducati". Così Francesco Bagnaia in merito al suo futuro che sarà ancora con la scuderia di Borgo Panigale. Il 25enne pilota piemontese esalta la moto con la quale correrà il prossimo anno. "La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, è bellissima. Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall'inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Partire avendo già la sicurezza di restare negli anni successivi dà un grande serenità. E soprattutto, cosa più importante, ci siamo scelti insieme. Se miunin MotoGp loin". Così Francescoin merito al suoche saràcon la scuderia di Borgo Panigale. Il 25enne pilota piemontese esalta la moto con la quale correrà il prossimo anno. "La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piaccionodi più. Il rosso è tornato ad essere rosso, è bellissima. Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall'inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le ...

