MotoGP, Marc Marquez: “Ho ancora problemi al braccio, voglio tornare al top come Rafael Nadal” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il debutto è sempre più vicino, il Mondiale di MotoGP scatterà tra circa un mese, domenica 6 marzo. La condizione non è ancora quella ideale per il pilota più vincente presente nel massimo circuito internazionale, Marc Marquez, che nelle ultime stagioni ne ha subite di ogni. Il problema all’occhio sembra essere risolto, ma l’iberico soffre ancora al braccio destro. Le sue parole ad Eurosport Spagna: “Il problema all’occhio è dimenticato, ho recuperato meglio del previsto. Devo fare una pianificazione molto precisa sul lavoro da svolgere sul braccio, che è la cosa più limitante per me”. Vista l’impresa agli Australian Open di Rafael Nadal, il pilota della Honda vuole ispirarsi ad uno dei suoi idoli sportivi: “Rafa mi ha dato ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il debutto è sempre più vicino, il Mondiale discatterà tra circa un mese, domenica 6 marzo. La condizione non èquella ideale per il pilota più vincente presente nel massimo circuito internazionale,, che nelle ultime stagioni ne ha subite di ogni. Il problema all’occhio sembra essere risolto, ma l’iberico soffrealdestro. Le sue parole ad Eurosport Spagna: “Il problema all’occhio è dimenticato, ho recuperato meglio del previsto. Devo fare una pianificazione molto precisa sul lavoro da svolgere sul, che è la cosa più limitante per me”. Vista l’impresa agli Australian Open di, il pilota della Honda vuole ispirarsi ad uno dei suoi idoli sportivi: “Rafa mi ha dato ...

