Moto | Bagnaia certo del rinnovo | ' futuro lo immagino in Ducati'

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E' stata svelata on line la livrea 2022 delle Desmosedici GP delLenovo Team, caratterizzata dal ritorno ad un rosso più acceso. "Laè molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei ...

"Laè molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, è bellissima - ha detto Francescoa Sky Sport - ......dimenticare che Bastianini avrà lapiù aggiornata, poi ci saranno Marini con la ufficiale, Martin. Noi cercheremo di essere un po' più veloci di tutti ' . Queste sono le parole di Pecco,...Presentazione Ducati MotoGP 2022 - Francesco Bagnaia è pronto ad affrontare una nuova stagione in sella alla Ducati. "Pecco" che lo scorso anno ha chiuso il Campionato in seconda posizione, tornerà in ...Il Ducati Lenovo Team ha presentato la nuova Desmosedici GP22, nuova moto dedicata a Jack Miller e Pecco Bagnaia, pronti a recitare ruoli da protagonisti durante la nuova stagione della MotoGP. Il vid ...