Morta Cheslie Kryst | l’avvocatessa ex Miss Usa 2019 si è lanciata nel vuoto da un grattacielo di Manhattan | aveva 30 anni

(Di lunedì 31 gennaio 2022) È stata trovata riversa senza vita, su un marciapiede diAmerica nel. La donna, 30, si è tolta la vita lanciandosi neldal 29esimo piano delin cui abitava, nel cuore di New York, sulla 42esima strada. Il suo corpo è stato ritrovato verso le 7.15 della mattina di domenica 30 gennaio, mentre la Grande Mela veniva sferzata da una bufera di neve: il riconoscimento non è stato facile, poi la conferma dell’identità è arrivata grazie anche ad un bigliettino trovato nel suo appartamento di lusso al nono piano dell’edificio. Un testimone ha dichiarato di averla vista su una terrazza al 29° piano poco prima che la tragedia si compisse.– secondo quanto riportato dai media ...

Ultime Notizie dalla rete : Morta Cheslie

Il Mattino

Kryst, avvocatessa, conduttrice tv e miss Usa 2019, non ha lasciato spiegazioni per il suo gesto Èall'età di 30 anniKryst , avvocatessa e personalità televisiva afroamericana coronata miss Usa nel 2019 . Lo ha riferito nella mattinata di ieri, 30 gennaio, la Polizia di New York. ...La donna si sarebbe lanciata nel vuoto dal suo grattacielo a ...Dramma nel mondo dello spettacolo statunitense: è morta Cheslie Kryst, ex miss Usa e conduttrice tv. Lo conferma la polizia ...NEW YORK - L'ex Miss USA Cheslie Kryst è morta domenica mattina, ha comunicato la sua famiglia. Incoronata reginetta di bellezza del paese nel 2019, a soli 30 anni ha deciso di porre fine alla propri ...