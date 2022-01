Milano, domani Consiglio Federale della Lega (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio Federale della Lega si terrà domani pomeriggio nella sede di via Bellerio a Milano: in città è presente oggi anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini che dunque non incontrerà in giornata il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Salvini è impegnato in alcuni incontri nel capoluogo lombardo e quindi ha deciso di non lasciare la città", si fa sapere dalla Lega. Ancora non noti di dettagli sull'orario del Federale e "sull'eventuale punto stampa". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilsi terràpomeriggio nella sede di via Bellerio a: in città è presente oggi anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini che dunque non incontrerà in giornata il presidente delMario Draghi. "Salvini è impegnato in alcuni incontri nel capoluogo lombardo e quindi ha deciso di non lasciare la città", si fa sapere dalla. Ancora non noti di dettagli sull'orario dele "sull'eventuale punto stampa".

Advertising

lazy_ahi : Una tizia che non sento dal 2008 e con la quale non sono tra l'altro mai stata amica, mi ha appena scritto su fb pe… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Milano. Domani esce 'Uno di noi è il prossimo' di Karen M. McManus, seguito del bestseller internazionale 'Uno di noi sta… - reportdifesa : Milano. Domani esce 'Uno di noi è il prossimo' di Karen M. McManus, seguito del bestseller internazionale 'Uno di n… - ilducadi : RT @AmalaTV_: AmalaTV ?? @DAZN_IT DOMANI saremo ospiti di DaznTALKS in avvicinamento al #derby di Milano, insieme a Borja Valero! Appunt… - darioloc81 : @CuocoFiorellino Passa da milano domani -