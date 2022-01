Mihaila-Atalanta, le prime parole in nerazzurro: “Ambizione e opportunità di crescere” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha presentato Valentin Mihaila, acquistato dal Parma per 9 milioni di euro. Ecco le sue prime parole in nerazzurro. Mihaila-Atalanta, le prime dichiarazioni con la maglia nerazzurra “Sono molto contento di essere all’Atalanta. Era da tanto tempo che volevo venire qua: in una squadra molto forte sia in Italia che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Sconcerti su Ilicic: “Lui si mette sul ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tramite il sito ufficiale, l’ha presentato Valentin, acquistato dal Parma per 9 milioni di euro. Ecco le suein, ledichiarazioni con la maglia nerazzurra “Sono molto contento di essere all’. Era da tanto tempo che volevo venire qua: in una squadra molto forte sia in Italia che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’? Sconcerti su Ilicic: “Lui si mette sul ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? ?????????????????? ?????????????? ?? Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ?? Bine a?i venit, Valentin! ?????? #Mihaila is a n… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, accordo trovato con il @1913parmacalcio per #Mihaila - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, l'arrivo di #Mihaila può sbloccare #Miranchuk alla @OfficialSSLazio - sassuolonews : Mihaila, niente Sassuolo. E' ufficiale: va all'Atalanta di Jeremie Boga #calciomercato - Antho_Glb : RT @Atalanta_BC: ?? ?????????????????? ?????????????? ?? Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ?? Bine a?i venit, Valentin! ?????? #Mihaila is a new Atal… -