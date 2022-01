Migranti, “5 anni di incarcerazioni, violenze e sequestri. Draghi blocchi i finanziamenti alla Guardia Costiera libica”: l’appello di Oxfam (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un patto costato ai contribuenti italiani 962 milioni di euro (di cui oltre 207 nel 2021) solamente per le missioni militari ad esso collegate, ma che non è servito a fermare le morti in mare. Anzi, ha impedito alle organizzazioni umanitarie di prestare soccorso ai Migranti. Il risultato è che a cinque anni dalla firma dell’accordo Italia-Libia, oltre 80mila Migranti sono stati riportati nell’inferno dei centri di detenzione dalla Guardia Costiera libica, 1.200 minori solo nel 2021. È il bilancio con cui Oxfam denuncia gli effetti dell’intesa politica siglata nel 2017. Da allora, 32,6 milioni di euro sono stati destinati ai guardacoste libici dai governi che si sono succeduti, di cui 10,5 milioni solo nel 2021 (con un aumento di mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un patto costato ai contribuenti italiani 962 milioni di euro (di cui oltre 207 nel 2021) solamente per le missioni militari ad esso collegate, ma che non è servito a fermare le morti in mare. Anzi, ha impedito alle organizzazioni umanitarie di prestare soccorso ai. Il risultato è che a cinquefirma dell’accordo Italia-Libia, oltre 80milasono stati riportati nell’inferno dei centri di detenzione d, 1.200 minori solo nel 2021. È il bilancio con cuidenuncia gli effetti dell’intesa politica siglata nel 2017. Da allora, 32,6 milioni di euro sono stati destinati ai guardacoste libici dai governi che si sono succeduti, di cui 10,5 milioni solo nel 2021 (con un aumento di mezzo ...

