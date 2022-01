Michele Bravi: annunciate le nuove date del tour teatrale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Michele Bravi sarà in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha inoltre annunciato le date del suo nuovo tour “Live a Teatro”, prodotto da Vivo Concerti. La tournèe comincerà il 15 Maggio da Torino e toccherà i più importanti teatri italiani. Sul palco dell’ Ariston, Michele Bravi porterà il suo nuovo inedito “Inverno dei fiori”. Un ritorno dopo ben 5 anni dal suo esordio alla celebre kermesse sanremese con il brano “Il diario degli errori”. Un viaggio tra teatri? Michele Bravi tornerà nei teatri dal 15 Maggio. Il tour partirà dal teatro Colosseo di Torino, passando poi per il Gran Teatro Geox di Padova (20 maggio), il Teatro degli Arcimboldi di Milano (23 Maggio), Teatro delle Celebrazioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022)sarà in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha inoltre annunciato ledel suo nuovo“Live a Teatro”, prodotto da Vivo Concerti. Lanèe comincerà il 15 Maggio da Torino e toccherà i più importanti teatri italiani. Sul palco dell’ Ariston,porterà il suo nuovo inedito “Inverno dei fiori”. Un ritorno dopo ben 5 anni dal suo esordio alla celebre kermesse sanremese con il brano “Il diario degli errori”. Un viaggio tra teatri?tornerà nei teatri dal 15 Maggio. Ilpartirà dal teatro Colosseo di Torino, passando poi per il Gran Teatro Geox di Padova (20 maggio), il Teatro degli Arcimboldi di Milano (23 Maggio), Teatro delle Celebrazioni ...

michele_bravi : Tanto contento per #Vessicchio, un po’ meno per i 25 punti che regalerà al @FantaSanremo. - michele_bravi : I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un nuovo spettacolo da… - tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @michele_bravi in gara con il brano “Inverno dei fiori”. «Chi ama non percepisce le stagioni, non è… - elucubrazioni : @IWWVlLLAINS immaginavo djdjdj io volevo morandi e michele bravi ma non c’avevo i suord - anchimustdie : RT @illflytothemoon: Michele Bravi 5 minuti prima di far partire la diretta di oggi: -