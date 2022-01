“Mi dispiace leggere, vorrei evitare”: imbarazzo in studio per Maria De Filippi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva in studio una segnalazione shock su una corteggiatrice del tronista Luca Salatino: Maria De Filippi fatica a nascondere l’imbarazzo. Dopo essersi lasciato alle spalle il percorso come corteggiatore dell’ex tronista Roberta Giusti la cui scelta è ricaduta alcune settimane fa su Samuele Carniani, Luca Salatino è diventato il nuovo tronista in carica insieme a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arriva inuna segnalazione shock su una corteggiatrice del tronista Luca Salatino:Defatica a nascondere l’. Dopo essersi lasciato alle spalle il percorso come corteggiatore dell’ex tronista Roberta Giusti la cui scelta è ricaduta alcune settimane fa su Samuele Carniani, Luca Salatino è diventato il nuovo tronista in carica insieme a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Jes912 : @simone_volponi Se non sai leggere mi dispiace. - Jane76280957 : @PazzadiJuve71 @anninaa00 @GianmyTeam Mi dispiace non ti conosco. Peccato però abrei potuto attingere dalla tua int… - lalocalz : a me dispiace un sacco che lulu ora si senta sola in primis perché manuel non è più nella casa però boh ogni volta… - hangoverr_ : @Gl3nda_92 io sto leggendo uno scrittore francese per niente male e non sono nemmeno grandi i libri, se vuoi ti dic… - UomoUsato : RT @Invisibile18: Quando finisco di leggere un libro, mi dispiace tantissimo. È come se lasciassi qualcuno che conosco! -