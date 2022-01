Meteo, vento forte a Milano e in Lombardia: allerta incendi nei boschi (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Raffiche di vento fortissime sono attese nelle prossime ore su buona parte della Lombardia. Già in questi minuti le prime avvisaglie tra Comasco e Brianza ma la situazione è destinata ad aggravarsi tra il tardo pomeriggio e la notte. Sono attesi venti in quota molto forti con raffiche superiori ai 100km/h. Secondo quanto spiega il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Raffiche difortissime sono attese nelle prossime ore su buona parte della. Già in questi minuti le prime avvisaglie tra Comasco e Brianza ma la situazione è destinata ad aggravarsi tra il tardo pomeriggio e la notte. Sono attesi venti in quota molto forti con raffiche superiori ai 100km/h. Secondo quanto spiega il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ComuneMI : Allerta arancione ?? per rischio vento ?? a partire dalle ore 21 di questa sera. Previste raffiche di vento da modera… - Lincy10415 : Domani secondo il meteo ci sarà molto vento, e io ho paura del vento. ?? - romamobilita : #maltempo Sul Lazio da stasera allerta meteo per vento forte - ilbassanese : Meteo, stato di attenzione per vento forte - BassaMeteo : Dati alle 16:30 Temperatura 8.7 Pressione 1004.8 Precipitazioni% dayrn% mm Vento 0.0dir Bassa Meteo -