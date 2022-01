Messaggero: Lazio, il rinnovo di Sarri dipende dal mercato di gennaio. Lotito ha giocato d’azzardo e male (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Lazio è ancora ferma sul mercato di gennaio e questo potrebbe condizionare il rinnovo con Sarri, scrive il Messaggero. “In questa sessione Lotito aveva promesso attaccante e terzino sinistro, ha giocato d’azzardo e in ritardo. In prima persona stavolta non è riuscito nemmeno a persuadere l’amico Setti a lasciar partire Nicolò Casale da Verona subito. C’è il sì ai biancocelesti per luglio, ma Napoli e Milan restano in agguato”. Il quotidiano romano scrive che si vocifera di “difensore top secret dell’ultimo secondo”, ma se non arriverà nessuno “l’unico rinforzo dietro – si fa per dire – rischia d’essere quel Kamenovic, tesserato ma mai rientrato nel progetto”. Uno che Maurizio Sarri proprio non vuole. “L’epilogo di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laè ancora ferma suldie questo potrebbe condizionare ilcon, scrive il. “In questa sessioneaveva promesso attaccante e terzino sinistro, hae in ritardo. In prima persona stavolta non è riuscito nemmeno a persuadere l’amico Setti a lasciar partire Nicolò Casale da Verona subito. C’è il sì ai biancocelesti per luglio, ma Napoli e Milan restano in agguato”. Il quotidiano romano scrive che si vocifera di “difensore top secret dell’ultimo secondo”, ma se non arriverà nessuno “l’unico rinforzo dietro – si fa per dire – rischia d’essere quel Kamenovic, tesserato ma mai rientrato nel progetto”. Uno che Maurizioproprio non vuole. “L’epilogo di ...

