Mesagne | Brindisi | Ostuni e San Pietro Vernotico | undici arresti nell’operazione antimafia Trenta indagati

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime luci dell'alba, in Mesagne (BR), Brindisi, Ostuni (BR) e San Pietro Vernotico(BR) i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni (BR), collaborati nella fase esecutiva da personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Puglia", dal 6° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Bari e dal Nucleo Cinofili, hanno dato esecuzione all'Ordinanza applicativa di misure coercitive personali n. 11926/19 R.G.N.R. D.D.A. e n. 7156/2020 R. Gip, n. 1/2022 OCC, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Lecce nei confronti di 30 indagati. In particolare, il Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce, ha emesso: Ordinanza della ...

