Mercato Italia - "Piccoli" numeri, grandi risultati (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno complicato per il Mercato Italiano dell'auto, che si è chiuso con i principali gruppi praticamente tutti in attivo (da Stellantis a Volkswagen, da Daimler a BMW), ma con numeri molto bassi se confrontati con l'annus horribilis 2020. Dando, invece, uno sguardo ai marchi che vendono meno di 10 mila unità l'anno, ci sono state alcune interessanti sorprese. Crescite esponenziali. Con 8.362 immatricolazioni, per esempio, la DR ha registrato una crescita del 140% rispetto all'anno precedente, anche grazie a una gamma che affianca i "vecchi" modelli - rimasti solo in pronta consegna - ai nuovi. Fra i più richiesti ci sono DR3, DR4, DR 5.0 e F35. Da segnalare anche le promettenti performance delle ultime arrivate sul nostro Mercato, MG (1.076 immatricolazioni) e Lynk & Co (1.076), così come ...

