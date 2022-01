Mercato Europeo - Crescono le flotte elettrificate (ma grazie agli incentivi) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Durante un evento online organizzato dall'International Fleet Managers Institute (IFMI), organizzazione nata 19 anni fa per la formazione dei fleet manager, è intervenuto Marc Odinius, ceo di Dataforce, che ha parlato dell'andamento del Mercato delle nuove immatricolazioni di nuove auto in tutta Europa. Paventando un 2022 ancora difficile, ma con diversi nuovi trend da sottolineare. L'adozione complessiva di veicoli a combustibili alternativi (Alternative Fuel Vehicle) ha raggiunto il 29%, in aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente, con le flotte a fare ancora meglio, al 32%, con un +10,2% nel 2021 sul 2020. flotte che in Germania, nel principale Mercato auto del Continente, hanno raggiunto il 33% delle immatricolazioni "con un picco del 40% nel dicembre scorso", afferma Odinius. Che precisa: "Uno sviluppo che ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022) Durante un evento online organizzato dall'International Fleet Managers Institute (IFMI), organizzazione nata 19 anni fa per la formazione dei fleet manager, è intervenuto Marc Odinius, ceo di Dataforce, che ha parlato dell'andamento deldelle nuove immatricolazioni di nuove auto in tutta Europa. Paventando un 2022 ancora difficile, ma con diversi nuovi trend da sottolineare. L'adozione complessiva di veicoli a combustibili alternativi (Alternative Fuel Vehicle) ha raggiunto il 29%, in aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente, con lea fare ancora meglio, al 32%, con un +10,2% nel 2021 sul 2020.che in Germania, nel principaleauto del Continente, hanno raggiunto il 33% delle immatricolazioni "con un picco del 40% nel dicembre scorso", afferma Odinius. Che precisa: "Uno sviluppo che ...

