Mercato chiuso per il Napoli: nessun altro rinforzo oltre Tuanzebe (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Mattino – . Il quotidiano, in edicola questa mattina, titola così: “Scudetto e Champions, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Mattino – . Il quotidiano, in edicola questa mattina, titola così: “Scudetto e Champions, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tvdellosport : ??JUVE, È FATTA PER GATTI #Juventus scatenata sul mercato, dopo l'arrivo di #Zakaria i bianconeri hanno chiuso an… - MCriscitiello : Udinese, mercato virtualmente chiuso. Unica operazione possibile nelle ultime 24 ore l’uscita di Larsen. Club doman… - napolipiucom : Napoli: mercato chiuso, la reazione di Spalletti #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli #ForzaNapoliSempre… - SiamoPartenopei : Mercato chiuso per il Napoli: idea condivisa nel briefing ADL, Giuntoli e Spalletti a metà gennaio - SiamoPartenopei : Napoli, mercato chiuso! Il Mattino: budget zero e Spalletti stracontento, briefing De Laurentiis-Giuntoli a metà me… -