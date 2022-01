Memo Remigi ha il Covid | sostituito da Antonio Mezzancella a “Oggi è un altro giorno”

Leggi su zon

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto il cast di “è un“, programma condotto da Serena Bortone si è trasferito a Sanremo per seguire il Festival. Ci sono tutti, o quasi: a mancare,, positivo al. Il cantante e musicista ha contratto ile, quindi, come aveva annunciato anche su Instagram, non ha potuto prendere parte alle puntate a tema sanremese. Al suo posto, però, unvolto noto di Rai1, ovvero. “Non potevo farne a! Mi sono beccato il! Un’altra delle tante cose positive che ho!! Sapessi com’è scemo sentirsi COVIZZATO a San Remo!! Perché ci dovevo andare per tutta la settimana con Serena. Mannaggia!!“, ha scritto il cantante sui social. ...