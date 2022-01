Meloni sfida Lega e Forza Italia: «Io non mi adeguo». E Salvini incontra Berlusconi ad Arcore (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Io non mi adeguo, non mi piego». La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, continua a ribadire la sua distanza dalle mosse del centrodestra governativo durante le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Meloni aveva attaccato nei giorni scorsi il segretario della Lega Matteo Salvini, accusandolo di non aver votato il candidato di coalizione (in ultimo Carlo Nordio) e di aver preferito fare accordi con i partiti della maggioranza. Registrando la trasmissione Quarta repubblica, in onda stasera su Rete4, Meloni ha anche risposto a chi le ha chiesto se, mettendosi di traverso a Lega e Forza Italia, il suo partito non rischi di finire all’angolo. «Vedremo», ha detto. «Lo decideranno gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Io non mi, non mi piego». La presidente di Fratelli d’, Giorgia, continua a ribadire la sua distanza dalle mosse del centrodestra governativo durante le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.aveva attaccato nei giorni scorsi il segretario dellaMatteo, accusandolo di non aver votato il candidato di coalizione (in ultimo Carlo Nordio) e di aver preferito fare accordi con i partiti della maggioranza. Registrando la trasmissione Quarta repubblica, in onda stasera su Rete4,ha anche risposto a chi le ha chiesto se, mettendosi di traverso a, il suo partito non rischi di finire all’angolo. «Vedremo», ha detto. «Lo decideranno gli ...

FabryWrath : RT @Anna50732053: @ManfrediPotenti Io sono con te e non cambio idea sulla #Salvini ma l'atteggiamento di sfida fa solo arrabbiare la gente… - GustavoMichele6 : @devileholywater E' una vittoria sua, di Berlusconi e di Di Maio. Ciascuno per le sue competenze è stato decisivo.… - FedericoPostet : RT @Anna50732053: @ManfrediPotenti Io sono con te e non cambio idea sulla #Salvini ma l'atteggiamento di sfida fa solo arrabbiare la gente… - Anna50732053 : @ManfrediPotenti Io sono con te e non cambio idea sulla #Salvini ma l'atteggiamento di sfida fa solo arrabbiare la… - 24Mattino : La politica sotto le macerie della rielezione di #Mattarella; nei 5 Stelle la sfida finale Conte vs Di Maio; il cen… -