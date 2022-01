Meloni: “Non sono sola, dalla mia parte ho gli italiani e non li tradirò” (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – Giorgia Meloni è chiara: “Non sono sola, dalla mia parte ho gli italiani e non li tradirò”. Ecco che cosa ha dichiarato su Telegram la leader di Fratelli d’Italia: “Anche il Financial Times riconosce la coerenza di Fratelli d’Italia. Peccato che tutto il resto dell’arco parlamentare abbia dato un’immagine pessima di sé e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni sul capo dello stato: “Dovrà essere amico della costituzione” Meloni chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgia Meloni attacca la Azzolina Giorgia Meloni critica Saviano: “Parole ingiuriose” Giorgia Meloni chiede ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – Giorgiaè chiara: “Nonmiaho glie non li”. Ecco che cosa ha dichiarato su Telegram la leader di Fratelli d’Italia: “Anche il Financial Times riconosce la coerenza di Fratelli d’Italia. Peccato che tutto il resto dell’arco parlamentare abbia dato un’immagine pessima di sé e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sul capo dello stato: “Dovrà essere amico della costituzione”chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgiaattacca la Azzolina Giorgiacritica Saviano: “Parole ingiuriose” Giorgiachiede ...

gennaromigliore : Con #Mattarella come garante il Governo Draghi è rafforzato. A cambiare sono gli equilibri politici: il cdx a detta… - Corriere : Meloni: «Salvini mi ha scritto che saliva nel mio ufficio e non l'ho più sentito. Poi ha scelto Mattarella» - francescocosta : Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci… - PasiniMara3 : RT @valy_s: #Meloni “Incidere? Rieleggere un presidente del PD votato dal PD è incidere? Stare col gov. #Draghi è incidere? Abbiamo la gent… - VincenzoViolano : RT @drsmoda: Ancora NON CAPITE! BASTA MELONI . B A S T A ERRORI!!!!!!!!!!!!! -