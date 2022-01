Meloni: “Continueremo a portare avanti la nostra storica battaglia del Presidenzialismo” (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA – “Continueremo a portare avanti la nostra storica battaglia del Presidenzialismo, affinché tra 7 anni non si ripresentino questi indegni teatrini e i cittadini possano scegliere il prossimo Presidente della Repubblica”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (foto), che poi attacca il M5S: “Per non dimenticare quando il Movimento 5 Stelle chiedeva l’impeachment di Mattarella. Ma sono gli stessi che hanno appena votato per forzare Mattarella a un nuovo mandato? Mo-Vi-Mento: il nome del partito era già tutto un programma”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA – “ladel, affinché tra 7 anni non si ripresentino questi indegni teatrini e i cittadini possano scegliere il prossimo Presidente della Repubblica”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia(foto), che poi attacca il M5S: “Per non dimenticare quando il Movimento 5 Stelle chiedeva l’impeachment di Mattarella. Ma sono gli stessi che hanno appena votato per forzare Mattarella a un nuovo mandato? Mo-Vi-Mento: il nome del partito era già tutto un programma”. L'articolo L'Opinionista.

