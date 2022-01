Mbappé Ha Trovato L’accordo Con Il Real Madrid: Ecco La Cifra Monstre Che Andrà A Guadagnare (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News L'attaccante francese, classe 1998, lascerà il Monaco dopo due stagioni in cui ha segnato 41 gol in 94 presenze. Mbappé è il giocatore più giovane ad aver segnato in Champions League (18 anni e 11 mesi) e in Ligue 1 (18 anni e 3 mesi). Secondo quanto riportato da Bild, il Real Madrid ha Trovato un accordo con Mbappé per un contratto fino al 30 giugno 2022. Kylian Mbappé, attaccante del Monaco, ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il suo trasferimento a parametro zero a giugno. Il matrimonio annunciato più volte nell'ultimo anno e mezzo sta per diventare Realtà. L'aspetto più assurdo di questa storia è la Cifra che guadagnerà il talento classe '98: 50 milioni di euro lordi a stagione. Il tabloid ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News L'attaccante francese, classe 1998, lascerà il Monaco dopo due stagioni in cui ha segnato 41 gol in 94 presenze.è il giocatore più giovane ad aver segnato in Champions League (18 anni e 11 mesi) e in Ligue 1 (18 anni e 3 mesi). Secondo quanto riportato da Bild, ilhaun accordo conper un contratto fino al 30 giugno 2022. Kylian, attaccante del Monaco, ha raggiunto un accordo con ilper il suo trasferimento a parametro zero a giugno. Il matrimonio annunciato più volte nell'ultimo anno e mezzo sta per diventaretà. L'aspetto più assurdo di questa storia è lache guadagnerà il talento classe '98: 50 milioni di euro lordi a stagione. Il tabloid ...

Advertising

serieAnews_com : Il Real Madrid ha trovato l'accordo con Mbappé: per il giocatore pronto un ingaggio da 50 milioni all'anno ?? - FiorentinaUno : Calciomercato, il Real e Mbappè hanno trovato l'intesa - persemprecalcio : ?? Indiscrezione clamorosa della Bild: Kylian #Mbappé ha trovato l'accordo con il Real Madrid per giugno: ecco la c… - infoitsport : Real Madrid, trovato l’accordo con Mbappé: arriverà a parametro zero - 777PARTENERS : RT @CalcioPillole: Come riportato dalla testata Bild, il #RealMadrid avrebbe trovato un accordo con Kylian #Mbappé per la prossima stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Trovato Mbappé - Real Madrid, è fatta: le cifre da capogiro dell'accordo, lo stipendio è mostruoso ... il primo a cambiare maglia sarà Kylian Mbappé . Secondo voci provenienti dalla Germania il calciatore francese avrebbe trovato l'accordo con il Real Madrid , svelati anche i dettagli dell'intesa: 50 ...

Clamoroso Mbappé, accordo col Real Madrid: ingaggio disumano ...tutto fatto Kylian Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Ne è sicura la Bild che spiega come l'attaccante del francese, libero di accordarsi con chiunque da un mese circa, ha trovato l'...

... il primo a cambiare maglia sarà Kylian. Secondo voci provenienti dalla Germania il calciatore francese avrebbel'accordo con il Real Madrid , svelati anche i dettagli dell'intesa: 50 ......tutto fatto Kyliansarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Ne è sicura la Bild che spiega come l'attaccante del francese, libero di accordarsi con chiunque da un mese circa, hal'...