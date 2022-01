Mbappé al Real Madrid, spunta la foto della sua maglia: incredibile quale sarà il suo numero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Per il passaggio di Mbappé al Real Madrid è tutto pronto: uno stipendio da capogiro per il campione di Francia, ben 50 milioni a stagione e un biglietto di sola andata per Madrid. Se ci sono ancora - pochissimi - scettici in attesa della finalizzazione del contratto, sul web compaiono subito delle immagini che dovrebbero spiegare questo costosissimo acquisto. Kylian Mbappé Lottin è l'attaccante simbolo della nazionale francese con la quale è diventato campione del mondo nel 2018. A livello di club, ha vinto quattro campionati francesi, due coppe di lega francesi, tre coppe di Francia. e tre Supercoppe francesi. Nato a Bondy, nella regione francese dell'Île-de-France, Kylian è cresciuto in una famiglia di sportivi del Camerun e dell'Algeria. ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Per il passaggio dialè tutto pronto: uno stipendio da capogiro per il campione di Francia, ben 50 milioni a stagione e un biglietto di sola andata per. Se ci sono ancora - pochissimi - scettici in attesafinalizzazione del contratto, sul web compaiono subito delle immagini che dovrebbero spiegare questo costosissimo acquisto. KylianLottin è l'attaccante simbolonazionale francese con laè diventato campione del mondo nel 2018. A livello di club, ha vinto quattro campionati francesi, due coppe di lega francesi, tre coppe di Francia. e tre Supercoppe francesi. Nato a Bondy, nella regione francese dell'Île-de-France, Kylian è cresciuto in una famiglia di sportivi del Camerun e dell'Algeria. ...

tuttosport : Bild: 'Accordo #Mbappé-#Real Madrid: 50 milioni di ingaggio'?? - Mediagol : Real Madrid, accordo totale con Mbappé: contratto faraonico e ruolo da protagonista - contefiele : @la_devilla @_schiaffino__ Forse vuole solo il Real come Mbappe - nandoxiss : mbappe no real madrid vai toma no cu - EmanueleNovizio : Mbappé ha firmato un contratto di 50 milioni all'anno con il Real Madrid. Per molti la Superlega doveva mettere un… -

Calciomercato: Psg. Bild 'Accordo Real - Mbappé, ingaggio da 50 mln' Non ci sarà nessun annuncio ufficiale prima della sfida di Champions tra i parigini e i blancos BERLINO (GERMANIA) - Secondo Bild Kylian Mbappé nella prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid. Il giornale tedesco assicura che l'attaccante francese e il club blanco hanno trovato un accordo sulla base di 50 milioni a stagione, ...

