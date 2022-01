Advertising

tuttosport : Bild: 'Accordo #Mbappé-#Real Madrid: 50 milioni di ingaggio'?? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mbappè al Real Madrid: affare fatto. Il francese sbarcherà alla corte di Ancelotti in estate. Guadagnerà 50 milioni di euro ht… - leggoit : Mbappè al Real Madrid: affare fatto. Il francese sbarcherà alla corte di Ancelotti in estate. Guadagnerà 50 milioni… - StadioSport : È fatta: Mbappe al Real Madrid! Ingaggio da 50 milioni annui: Affare Mbappé-Real Madrid, dalla Germania sono sicuri… - filipetoptier : Real Madrid vai voltar a meter medo na Europa… Vinicius, Benzema e MBAPPE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè Real

Un ingaggio incredibile che farebbe di Mbappé il giocatore più pagato al mondo e che riporterebbe ilall'epoca dei Galacticos Mbappé sbarcherà al Santiago Bernabeu in estate. Ilaveva ...... ma i tempi non sono ancora maturi: per lui la dirigenza francese potrebbe ragionare su un possibile prolungamento di appena un anno, come aveva proposto ilMadrid a Sergio Ramos la scorsa ...